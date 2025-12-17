Нова система оплати проїзду в Києві вже доступна всім, хто має право на пільгу.

У Києві запровадили нову систему оплати проїзду, яка дозволяє користуватися громадським транспортом безкоштовно, передає Politeka.

Про це повідомили у КМДА у Telegram.

Сервіс працює через застосунок «Київ Цифровий» і надає пільговий проїзд ветеранам, пенсіонерам та іншим категоріям громадян, які раніше не мали доступу до «картки киянина». Нововведення покликане спростити процес отримання прав на безоплатний проїзд та зменшити черги у пунктах видачі карток.

Щоб отримати пільговий транспортний носі, користувачам потрібно:

Відкрити розділ «Транспортна карта» → «Пільгова» → «Отримати» у застосунку. Надіслати цифрову копію посвідчення через «Дію» для підтвердження пільги. Після перевірки картка автоматично з’явиться у застосунку.

Якщо посвідчення не відображається в «Дії», радять звертатися до районного управління соціального захисту для уточнення даних.

Для користування карткою у транспорті необхідно:

Відкрити її у застосунку та створити QR-квиток.

Піднести QR-код до валідатора та дочекатися звукового сигналу та зеленого індикатора, що підтверджує успішну валідацію.

Важливо: цифрова картка не замінює посвідчення. Під час контролю необхідно показати як QR-квиток, так і паперове посвідчення для підтвердження права на пільгу.

За словами представників КМДА, нова система значно полегшує доступ до пільги та скорочує час на отримання послуги. Водночас користувачам радять заздалегідь перевіряти актуальність документів у «Дії», щоб уникнути непорозумінь під час поїздки.

Нова система оплати проїзду в Києві вже доступна всім, хто має право на пільгу, і поступово охоплюватиме більшість маршрутів громадського транспорту столиці.

