Журналістка Катерина Котенкова розповіла про закон № 4670-IX, який зобов’язує операторів забезпечити швидкість інтернету на рівні 100 Мбіт/с і попередила, на скільки зростуть ціни.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як пояснює журналістка, щоб намалювати стабільні 100 Мбіт/с не в центрі Києва, а в селах, провайдерам доведеться ставити нові базові станції, тобто точки доступу, міняти оптичне обладнання на портали з реальним запасом на пропускній, тягнути резервні лінії і тримати мережі автономними під час блекаутів, тобто це акумулятори, генератори, пальне, сервіс і, звісно, великі гроші.

«Чого очікувати? Більші гравці на ринку інтернету розмажуть витрати на мільйони абонентів, піднімуть ціну непомітно, а малим районним провайдерам доведеться або різко піднімати тарифи, або просто піти з ринку. Монополізація? Цілком. А там, де менше конкуренції, вища ціна і нижча якість», – пояснює Катерина Котенкова.

За словами журналістки, проблема в тому, що закон ставить планку без реалістичної карти фінансування. Тобто, констатує вона, немає дешевих кредитів для модернізації мереж, програм співфінансування для периферії, лібералізації доступу до інфраструктури, зате є перевірки і штрафи, і все це закладається у рахунок.

«А в 10 разів (ред. – ріст цін на інтернет) – це не перебір? У великих містах радше ні. Там буде плюс 20-50% у 2026 році, але в малих мережах, де зараз 150-250 грн на місяць, вимога стабільних 100 Мбіт/с і автономності може помножити собівартість просто у кілька разів. Деякі експерти прямо кажуть, що, якщо тиснути по букві, то ми вийдемо на європейський цінник десь у 2-3 тисячі грн. Скажіть, хто буде платити за інтернет 3 000 грн? І вийдемо ми на цю цифру не тому, що провайдери жадібні, а це тому, що фізика, енергетика і залізо просто не читають прес-релізи», – попереджає Катерина Котенкова.

