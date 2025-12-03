Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що буде з пенсіями у 2026 році, яку надбавку до виплат отримають українці.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

За словами журналістки, попередньо, за оцінками медіа, індексація 1 березня відбудеться на 15,4%, але це не офіційна інформація від Кабміну, вона буде останнього тижня лютого, тому наразі все – здогадки. І важливо зазначити, підкреслює вона, що індексація за формулою 50% інфляції і 50% середньої зарплати за останні 3 роки не поширюється на спецпенсії, останнім часом коефіцієнт для них урізають.

«Давайте по цифрах. Якщо у вас, наприклад, плюс-мінус 6 000 пенсія, вам може додатись десь близько 900 грн, але підкреслюю, це поки що неофіційне рішення Кабміну. Але і 6 000 – це далеко не у кожного така пенсія. Переважно у людей – до 3 000 або 3 000 з хвостиком десь. Тобто для більшості українців це будуть далеко не 900 грн», – підкреслює Катерина Котенкова.

Як зазначає журналістка, загалом від індексації краще дива не чекати, бо ми бачимо, що коефіцієнт і реальна надбавка до виплат – це різні речі. Зокрема, розповідає вона, у 2025 році уряд оголосив індексацію на 11,5%, але фактичні підвищення для різних груп вийшли ну дуже різними, зокрема, для тих, хто вийшли на пенсію у 2021-2023 роках надбавки були нижчі, тобто диференційовані за постановою уряду.

«Тобто повільно підростає пенсія, але зовсім трошечки, на десятки гривень за кілька місяців. Ціни ж біжать швидше. Тому навіть якщо буде +15%, усе це приємно виглядає на папері, але в магазині часто з'їдається тарифами, продуктами і ліками», – підсумовує Катерина Котенкова.

