Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что власти уже анонсировали масштабный пакет зимней поддержки, рассказали, что туда будет входить и когда будут известны все детали, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Правительство анонсирует новый пакет зимней поддержки. С декабря – бесплатные 3 000 км поездок по железной дороге, продолжение прошлогодней зимней тысячи, стабильные цены на газ и свет. Плюс медицинские чекапы с января. И это не слухи. Это из официальных обращений 1 ноября. Отдельно Минсоцполитики готовит разовую выплату 6500 грн для малоимущих и прежде всего в прифронтовых регионах. Проект уже готовят», – отмечает Екатерина Котенкова.

В прошлом сезоне, напоминает журналистка, зимняя поддержка действительно спасала оплату коммунальных счетов, но надо понимать, что дополнительная 1000 грн – это краткосрочная помощь, ведь доходы не растут, а инфляционное давление не уменьшается.

К тому же, отмечает она, в прошлом году, чтобы получить эту 1000 грн, нужно было предоставить доступ к своим данным, поэтому неизвестно, как будет в этот раз. А что касается 6500 грн от Минсоцполитики, добавляет журналистка, то лучше бы было, если бы это была адресная помощь для тех, кто в ней действительно нуждается. В целом подробности этого пакета, констатирует она, мы узнаем 15 ноября, премьер Свириденко обещала рассказать подробности.

«Вывод такой. Да, зимняя 1000 грн возвращается. Да, будут 6500 грн для самых уязвимых. Да, газ фиксирован и есть электропомощь для прифронтовых. И да, это работает на рейтинги, потому что массовые мелкие выплаты всегда работали. Ваш интерес – выжать из пакета максимум, вовремя подать заявку, оплатить самое болезненное, воспользоваться железной дорогой и льготами, если ездите по железной дороге», – заключает Екатерина Котенкова.

