У Київській області в понеділок, 22 грудня 2025 року, застосовуватимуть локальні графіки відключення світла та газу.

ДТЕК та Газмережі попередили мешканців Київської області про нові графіки відключення світла та газу на 22 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

У понеділок в регіоні діятимуть звичайні стабілізаційні знеструмлення по чергах, але в деяких населених пунктах Київської області додатково будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах. Ці роботи мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від аварійних ситуацій у майбутньому, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, додаткові обмеження електропостачання 22 грудня торкнуться таких населених пунтків:

Рокитне (вулиці Леоніда Каденюка, Ігоря Зінича) – з 9:00 до 16:00;

Лубʼянка (вул. Тараса Шевченка, Будівельників, 2/А, Федора Петрова, 1/А, Садова, 1/А, Олега Антонова, 1/Т) – з 9:00 до 18:00;

Блиставиця (Соборна, 27/А) – з 9:00 до 18:00.

Що стосується графіків відключення газу в області 22 грудня, то спеціалісти Київської філії "Газмережі" попереджають про проведення планових ремонтних робіт у селі Вільне Броварського району. Через це у період із 22 по 25 грудня тимчасово буде припинено газопостачання для споживачів, які проживають по вул. Молодіжна, Польова, 8-го Березня, Шевченка, Садова.

Аби уникнути небезпечних ситуацій, мешканців будинків, яких торкнуться обмеження, закликають перекрити крани на опусках перед газовими приладами та відкривати їх лише після завершення ремонту.

