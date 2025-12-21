ДТЕК та Газмережі попередили мешканців Київської області про нові графіки відключення світла та газу на 22 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.
У понеділок в регіоні діятимуть звичайні стабілізаційні знеструмлення по чергах, але в деяких населених пунктах Київської області додатково будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах. Ці роботи мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від аварійних ситуацій у майбутньому, пише Politeka.
Зокрема, за даними ДТЕК, додаткові обмеження електропостачання 22 грудня торкнуться таких населених пунтків:
- Рокитне (вулиці Леоніда Каденюка, Ігоря Зінича) – з 9:00 до 16:00;
- Лубʼянка (вул. Тараса Шевченка, Будівельників, 2/А, Федора Петрова, 1/А, Садова, 1/А, Олега Антонова, 1/Т) – з 9:00 до 18:00;
- Блиставиця (Соборна, 27/А) – з 9:00 до 18:00.
Що стосується графіків відключення газу в області 22 грудня, то спеціалісти Київської філії "Газмережі" попереджають про проведення планових ремонтних робіт у селі Вільне Броварського району. Через це у період із 22 по 25 грудня тимчасово буде припинено газопостачання для споживачів, які проживають по вул. Молодіжна, Польова, 8-го Березня, Шевченка, Садова.
Аби уникнути небезпечних ситуацій, мешканців будинків, яких торкнуться обмеження, закликають перекрити крани на опусках перед газовими приладами та відкривати їх лише після завершення ремонту.
