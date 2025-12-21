В Киевской области в понедельник, 22 декабря 2025 года, будут применять локальные графики отключения света и газа.

ДТЭК и Газсети предупредили жителей Киевской области о новых графиках отключения света и газа на 22 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

В понедельник в регионе будут действовать обычные стабилизационные обесточивания по очередям, но в некоторых населенных пунктах Киевской области будут дополнительно применять локальные графики отключения света, связанные с проведением плановых профилактических работ в электросетях. Эти работы должны повысить надежность электроснабжения и уберечь от аварийных ситуаций в будущем, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, дополнительные ограничения электроснабжения 22 декабря коснутся таких населенных пунктов:

Рокитное (улицы Леонида Каденюка, Игоря Зинича) – с 9:00 до 16:00;

Лубянка (ул. Тараса Шевченко, Строителей, 2/А, Федора Петрова, 1/А, Садовая, 1/А, Олега Антонова, 1/Т) – с 9:00 до 18:00;

Блиставица (Соборная, 27/А) – с 9:00 до 18:00.

Что касается графиков отключения газа в области 22 декабря, то специалисты Киевского филиала "Газсети" предупреждают о проведении плановых ремонтных работ в селе Вольное Броварского района. Поэтому в период с 22 по 25 декабря временно будет прекращено газоснабжение для потребителей, проживающих по ул. Молодежная, Полевая, 8 Марта, Шевченко, Садовая.

Чтобы избежать опасных ситуаций, жителей домов, затронутых ограничениями, призывают перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и открывать их только после завершения ремонта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.