Ситуація лишається напруженою через дефіцит продуктів у Київській області та високий попит на імпортні товари.

Дефіцит продуктів у Київській області та інших регіонах України спостерігається через нестачу сировини, проблеми тільки наростають, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив один із найбільших виробників соняшникової олії агрохолдинг Кернел.

У звіті йдеться, що ринок ніколи раніше не стикався з такою нестачею пропозиції, в результаті чого майже половина національних переробних потужностей залишається незадіяною. Очікується, що переробники, які мають можливість перейти на непрофільні олійні культури, такі як соя та ріпак, ефективніше пройдуть сезон, частково компенсуючи тиск від обмеженої доступності насіння соняшнику.

Крім цього, за прогнозами врожай соняшнику до кінця року складе 11,4 мільйона тонн, а це є найнижчим показником за останнє десятиліття. Це викличе дефіцит олії у Київській області.

Повідомляється також, що у південних та східних регіонах, на які традиційно припадає значна частка національного виробництва соняшнику, постійний дефіцит ґрунтової вологи протягом літа спричинив пошкодження врожаю, пов’язані з посухою, що призвело до середньої врожайності 1,1−1,9 тонни з гектара.

Крім того, фахівці компанії звернули увагу, що рясні опади у фазах цвітіння та дозрівання негативно позначилися на якості насіннєвого матеріалу. Зокрема, такі погодні умови сприяли підвищенню кислотності, що погіршило загальні показники продукції.

Йдеться, що за підсумками 2024/25 маркетингового року (вересень 2024 — серпень 2025) з України було експортовано 4,73 млн тонн соняшникової олії, що на 24% менше показника попереднього сезону та стало мінімумом для останніх трьох сезонів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.