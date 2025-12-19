Робота для пенсіонерів у Київській області залишається помітною частиною регіонального ринку праці, тож розповідаємо більше про доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Київській області наразі охоплює різні сфери, від роздрібної торгівлі до управлінських і робітничих професій, повідомляє Politeka.

Однією з найперших пропозицій на сайті work.ua є робота для пенсіонерів у Київській області касиром в продуктових магазинах мережі «Фора».

Роботодавець наголошує на стабільності, своєчасній виплаті заробітної плати та навчанні з нуля, що дозволяє розглядати цю вакансію людям без досвіду. Рівень доходу заявлений у межах від 28 100 до 36 400 грн, а графік може бути гнучким.

Касири забезпечують якісний сервіс для гостей, дотримуються касової дисципліни та викладають товар відповідно до планограм. Компанія підкреслює, що пропонує офіційне працевлаштування.

Ще одним напрямом, де надають роботу для пенсіонерів у Київській області, є управлінські посади у сфері послуг. Клінінгова компанія «Експерт Клін», яка працює з 2007 року та обслуговує відомі торговельні й промислові обʼєкти, шукає керівника відділу продажів клінінгових послуг ринку В2В.

За цією вакансією пропонується заробітна плата у розмірі 120 000 з офіційним оформленням та дотриманням усіх норм законодавства України. Графік передбачає повний день з понеділка по пʼятницю з 09:00 до 18:00 або з 08:00 до 17:00.

Окрім цього, є й пропозиція в робітничій сфері. Транспортна компанія шукає електрозварника із заробітною платою 45 000 гривень. Тут є можливість отримати навіть житло у разі потреби. Роботодавець вимагає відповідну кваліфікацію.

