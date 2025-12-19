Дефіцит хліба в Київській області загрожує місцевим жителям через скорочення виробництва певних виробів на хлібозаводах.

Дефіцит хліба в Київській області став наслідком нестачі жита і житнього борошна в Україні, повідомляє Politeka.

З огляду на дефіцит хліба в Київській області, українські хлібобулочні підприємства в сезоні 2025/2026 мають намір збільшити імпорт жита та житнього борошна у п’ять разів до 15-16 000 тонн, тоді як минулого року обсяг імпорту становив лише 3 000.

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський пояснив, що масовий імпорт не вирішить проблеми, оскільки аграрії неохоче сіють озиме жито.

Він підкреслив, що збільшення площ під жито на 5% від минулого року не компенсує нестачу і завдяки осінній посівній Україна не зможе покрити потреби ринку.

Галузеві асоціації "Борошномели України" та "Всеукраїнська асоціація пекарів" ще влітку 2025 року повідомляли про системний дефіцит жита та житнього борошна, що вплинуло на наявність відповідного хліба в Київській області.

Основна причина – небажання фермерів вирощувати зерно, яке має на третину нижчу врожайність, ніж пшениця.

Раніше нестача покривалася поставками з Білорусі, але українські аграрії не могли конкурувати з дешевим імпортом. Бізнес-об’єднання закликали фермерів переглянути підходи до вирощування жита, яке стає прибутковим на фоні ускладнення експорту зернових.

За даними Рибчинського, ціни на зерно в Україні стрімко зросли: якщо у 2024 році тонна коштувала 6-7 тисяч гривень, то у травні 2025 року її вартість досягла 12-14 тисяч.

Це може призвести до того, що значна частина виробників просто припинить випікання житніх хлібо-булоних виробів, оскільки закупівля сировини стає економічно невигідною.

