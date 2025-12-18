Для отримання безкоштовного житла для ВПО в Києві громадянин має звернутися до місцевого органу влади та надати документи.

У Києві окремі категорії громадян можуть отримати безкоштовне житло для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Якщо надати помешкання неможливо, закон передбачає грошову компенсацію.

Відповідно до закону "Про житловий фонд соціального призначення", право на соціальне приміщення мають люди, які потребують підвищеної допомоги від держави. До таких належать особи з інвалідністю та тяжкими захворюваннями, що не можуть жити у спільних кімнатах через стан здоров’я.

Соціальні оселі доступні також мешканцям аварійних або непридатних для проживання будівель. Окрему увагу приділяють дітям-сиротам, які після завершення навчання залишаються без власного помешкання та потребують стартової підтримки.

Право на безкоштовне приміщення мають переселенці, які не володіють нерухомістю на підконтрольних Україні територіях. До потенційних отримувачів належать також сім’ї, де житлова площа на одного члена менша за 7 квадратних метрів, та громадяни з низьким доходом, які не можуть забезпечити базові потреби самостійно.

Соціальні оселі надаються лише тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах або не має змоги придбати приміщення власними силами.

Станом на 2025 рік визначено перелік осіб, які йдуть позачергово. До цієї групи належать сім’ї загиблих військовослужбовців, реабілітовані жертви політичних репресій, учасники бойових дій, ветерани та люди, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій.

Першочергове також отримають постраждалі від Чорнобиля, діти-сироти та діти з інвалідністю, особи, які зазнали втрат через стихійні лиха або надзвичайні ситуації, а також багатодітні родини з п’ятьма і більше дітьми.

Мінімальна норма площі становить 13,65 квадратного метра на одного члена сім’ї. За потреби органи влади можуть збільшити її ще на 10 квадратних метрів або надати повноцінну домівку. Приміщення може бути у вигляді окремих кімнат у комунальних будинках, самостійних квартир або житлових будинків.

Соцоселя не переходить у приватну власність. Вона надається виключно у користування згідно з договором соц найму, який визначає права та обов’язки сторін.

Для отримання безкоштовного житла для ВПО в Києві громадянин має звернутися до місцевого органу влади та надати документи, що підтверджують право на пільги або складні обставини. Після перевірки умов проживання рішення ухвалює житлова комісія, а далі особа очікує чергу на отримання приміщення або компенсації.

