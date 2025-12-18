Робота для пенсіонерів у Києві пропонує кілька цікавих варіантів працевлаштування для людей старшого віку з гідною оплатою та комфортними умовами.

Робота для пенсіонерів у Києві включає вакансії у найрізноманітніших сферах, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua ми знайли найбільш привабливі пропозиції роботи для пенсіонерів у Києві.

Наприклад, підприємство шукає пайщика з оплатою 36 000−40 000. Обов’язки включають монтаж SMD та DIP компонентів, пайку дрібних радіодеталей, контроль якості змонтованих плат і дотримання монтажної документації.

Компанія пропонує конкурентну зарплату, офіційне працевлаштування, сучасний цех і обладнання для паяння та можливості професійного розвитку.

Ще одна пропозиція підходить тим, хто хоче працювати у сфері безпеки. Аврора шукає інженера з пожежної безпеки з оплатою 30 000.

Основні обов’язки на цій роботі для пенсіонерів у Києві включають організацію контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, проведення профілактичних заходів, навчань, тренувань та інструктажів, а також підготовку документації. Кандидати повинні володіти відповідними знаннями.

Для тих, хто готовий працювати фізично, у мережі «Фора» відкрита посада вантажника з оплатою 29 500−38 300. Працівники розвантажують і завантажують товари, розміщують продукцію на складі та в торговому залі, здійснюють викладку та розміщення цінників.

Компанія гарантує стабільну зарплату, офіційне працевлаштування, гнучкий графік, навчання з нуля та можливості кар’єрного розвитку.

Таким чином, місцеві жителі старшого віку можуть обирати вакансії за власними можливостями та фізичною спроможністю.

