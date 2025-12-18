Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стає доступнішою через соціальні ініціативи у Фастові, повідомляє Politeka.

У місті запрацювала соціальна їдальня, яка забезпечує безкоштовним харчуванням людей похилого віку, що опинилися у складних життєвих умовах. Про це повідомляє Politeka.net.

Проєкт реалізує Благодійний фонд Святого Мартіна. Заклад орієнтований на самотніх літніх громадян, бездомних та осіб, які потребують щоденної підтримки. Допомогу надають незалежно від місця реєстрації чи соціального статусу.

Їдальня працює з понеділка по суботу. Обіди видають у чітко визначений час — з 13:30 до 14:00. Меню складається зі страв традиційної української кухні, що дозволяє відвідувачам отримати повноцінне гаряче харчування.

Для людей з обмеженою мобільністю передбачена доставка додому. Волонтери приносять готові страви безпосередньо за місцем проживання, що особливо важливо для немічних осіб.

Окремий напрямок роботи — підтримка у святкові дні. Під час Різдва та Великодня команда організовує благодійні заходи для бездомних і подорожніх, зокрема на залізничному вокзалі. Учасники отримують не лише їжу, а й можливість спілкування та моральної підтримки.

Щодня заклад на вулиці Зигмунда Козаря, 13 відвідують від 50 до 100 людей. Роботу забезпечує невелика команда: частина волонтерів готує страви, інші займаються видачею та організацією простору.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області у Фастові стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами, які підтримують проєкт ресурсами та фінансуванням. Це дозволяє зберігати стабільну роботу ініціативи та розширювати підтримку для тих, хто її найбільше потребує.

