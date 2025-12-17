Для тих, хто вже на пенсії, але хоче залишатися активним і мати додатковий дохід, пропонуються варіанти роботи для пенсіонерів у Києві.

Робота для пенсіонерів у Києві підійде тим, хто цінує комфортні умови та зрозумілі обов’язки, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій на платформі work.ua можна виділити позицію інженера з пожежної безпеки у Стоянці. Робота для пенсіонерів у Києві на цій посаді передбачає організацію контролю за дотриманням вимог державних стандартів і норм у галузі пожежної безпеки.

Кандидатам пропонують працевлаштування в масштабній мережі «Аврора Мультимаркет», яка налічує понад 1600 магазинів по всій Україні.

Серед обов’язків: запобігання пожежам на об’єктах підприємства, проведення інструктажів та навчань, контроль за утриманням первинних засобів пожежогасіння, організація евакуації та взаємодія з контролюючими органами.

Вакансія підходить для тих, хто має досвід у ДСНС, МНС або інспекторську практику. Зарплату обіцяють на рівні 30 000 гривень.

Ще одна цікава пропозиція - робота для пенсіонерів у Києві вантажником у мережі «Фора». Ця зайнятість передбачає фізичну активність, але при цьому стабільну заробітну плату, гнучкий графік і офіційне оформлення.

Основне завдання – своєчасно розвантажувати та завантажувати товари, розміщувати їх на складі та у торговому залі, піклуватися про якісний сервіс для відвідувачів.

Компанія забезпечує навчання з нуля, тому навіть новачки швидко освоюють всі процеси і стають повноцінними членами команди. Платити тут обіцяють в межах 29 500 - 38 300 гривень.

Обидві вакансії відзначаються приємним колективом та можливістю залишатися активними, а також отримувати гідну винагороду.

