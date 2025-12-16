Безкоштовні продукти для ВПО у Києві надаються виключно за особистої присутності отримувача.

Безкоштовні продукти для ВПО у Києві надаються організацією "Світло на Сході", проте гуманітарна допомога доступна не всім переселенцям, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації в Телеграм.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві можуть переселенці, які ще жодного разу не користувалися допомогою цієї організації або отримували її не пізніше 31 березня 2024 року. Програма спрямована на підтримку людей зі статусом ВПО віком від 7 років.

Допомога надається виключно за особистої присутності отримувача. Це правило поширюється також на дітей шкільного віку. Єдиним винятком є люди віком 70+, для яких допускається отримання без особистої присутності, але лише за умови завчасної реєстрації через Google-форму.

Процес отримання має чітко визначену послідовність. Спочатку здійснюється перевірка попередньої реєстрації та видача талонів. Після цього передбачена спільна зустріч інформаційно-просвітницького характеру, а завершальним етапом є безпосередня видача гуманітарної допомоги.

Організатори наголошують, що в день отримання допомоги необхідно заздалегідь планувати свій час. Увесь процес — від перевірки документів — триває приблизно 100 хвилин, інколи не менше, тому важливо бути готовими до такого часовогo навантаження.

Окрему увагу приділяють правильності заповнення реєстраційної форми. Усі дані, зокрема прізвище, ім’я, по батькові та номер довідки ВПО, потрібно вносити виключно українською мовою та в повній відповідності до написання в офіційних документах.

Навіть незначна помилка, наприклад пропущена літера у прізвищі, є підставою для визнання реєстрації недійсною. Перед надсиланням форми заявникам рекомендують уважно перевіряти всі внесені дані, особливо ПІБ і номер довідки ВПО.

Також підкреслюється важливість відповідального ставлення до реєстрації. Подавати заявку слід лише у тому разі, якщо людина впевнена у своїй можливості бути присутньою в день видачі допомоги. Безпідставні реєстрації або повторні неявки ускладнюють роботу організації.

У разі трьох неявок без поважної причини особа втрачає право на отримання допомоги строком на 1 рік. Про дати видачі повідомляється в Телеграм: наступна видача призначена на 17 грудня, реєстрація вже відкрита. Анкету можете знайти за посиланням.

