Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что с 1 января 2026 года купить квартиру в Украине, даже если у вас есть деньги, будет уже не так просто, власти вводят новые правила, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, нотариусы с 2026 года должны отчитываться о каждом сделке с недвижимостью: покупка, продажа, дарение, обмен, наследство. И отчеты, подчеркивает она, автоматически идут в налоговую на проверку стоимости квартиры и официальных доходов покупателя, если что-то не сойдется, то начнутся проверки. Официальная причина этих нововведений, отмечает журналистка, – борьба со схемами по занижению стоимости.

«Вы не сможете купить жилье на сэкономленные деньги, если не подтвердите доходы. Собирали, родители вам дали, подарил кто-то – не важно. То есть, это уже почти будет нереально. Спросят, откуда деньги. Нужны справки о зарплатах, продаже авто, наследстве, подарке, ФЛП, банковские выписки. То есть серые договоры с заниженной ценой – это самострел. В отчете пойдет реальная рыночная цена, увидят разрыв, будет запрос и риск санкций», – объясняет Екатерина Котенкова.

Так что, констатирует журналистка, покупатели с низкими официальными доходами будут под лупой, потому что все нужно будет доказать – даже помощь от родителей, подарки, наследство. Быстрой сделки, подчеркивает она, уже не будет, за одной бумажкой нужно будет нести вторую и все доказывать.

«Как подготовиться, чтобы не вляпаться? Деньги только по белым каналам, но очень много людей работает неофициально. Банковские платежи, официальные договоры, ссуды, дарения, подтвержденные поступления – это все должно быть. Ваши доходы должны быть подтверждены. Собирайте историю средств, храните выписки, справки по работе, договоры продажи авто, земли, материальные дарственные. И реальная оценка. Не соглашайтесь на «давайте напишем меньше», потому что сэкономите копейки, а рискнете всем. Консультация с юристом, с бухгалтером до сделки. Дешевле одна разумная консультация, чем год объяснений в ГНС», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что мирный план США – это временная бумажка, реально большие вопросы будут решать Трамп и Си.

Также Politeka писала о том, что Мовчан объяснил, как обойти требования кремля к Украине ради мира.