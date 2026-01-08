Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що в Україні стартувала програма «Скринінг 40+», і пояснила, як можна витратити кошти, де саме, і найголовніше – до якого часу, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як зазначає журналістка, офіційна програма стартувала вже з 1 січня, але запрошення в «Дії» обіцяють надсилати наприкінці січня, система ще налаштовується, а також можна звернутись по запрошення у ЦНАП. 2000 гривень, зазначає вона, прийдуть на Дію.Картку, зняти їх у готівку і просто витратити на щось не можна, це цільові гроші на медпослуги у межах скринінгу.

«До якого часу можна використати ці гроші, щоб не згоріли? Це момент, який багато хто пропустить, а потім буде обурення. Міністерство охорони здоров'я каже, що використати кошти треба не пізніше 17 грудня поточного року, інакше вони повернуться в бюджет. А для тих, хто народився, наприклад, у жовтні, грудні, обіцяють можливість витратити гроші до 31 березня 2027 року. Обстеження можна пройти в державних, в комунальних, в приватних закладах і без прив'язки до прописки. Міністерство також обіцяє опублікувати карту закладів, де це можна зробити за ці 2000 грн», – пояснює Катерина Котенкова.

У скринінг, розповідає вона, входять базові речі, які реально ловлять тихі проблеми: серце, судини, нирки, ризик діабету. Також, додає журналістка, сюди входять різні аналізи, базове вимірювання тиску, ваги, зросту, а ще опитування про спосіб життя і ризики, обіцяють провести один візит за 60-90 хв.

«Офіційно програма подається як профілактика і раннє виявлення хронічних хвороб. Тобто «Скринінг 40+» – це не ВЛК. Сам по собі цей чекап не робить вас автоматично придатним або непридатним», – підкреслює Катерина Котенкова.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що після допитів Мадуро у в'язниці Трамп не лише перестане вірити путіну, а й дізнається про всю підноготну.

Також Politeka писала, що Томенко пояснив, у чому справжня мета мирних переговорів: велика геополітична піар-гра.