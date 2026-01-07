Безкоштовні продукти для ВПО у Києві доповнюються комплексною підтримкою.

Безкоштовні продукти для ВПО у Києві доступні не всім переселенцям, а лише громадянам, які відповідають визначеним критеріям участі, повідомляє Politeka.net.

Умови отримання оприлюднили на офіційній платформі центру «ЯМаріуполь».

Хаб розташований на вулиці Антоновича, 39. Прийом відвідувачів відбувається з понеділка по суботу з 8:00 до 18:00, неділя визначена вихідним днем.

У межах цієї програми внутрішньо переміщені особи з Маріуполя можуть розраховувати на продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності. Перевагу надають людям поважного віку, родинам із дітьми та громадянам з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих умовах.

Окремим напрямом роботи також залишається психологічна допомога. Фахівці проводять індивідуальні й групові зустрічі, спрямовані на відновлення емоційної рівноваги та адаптацію після пережитих подій.

Також центр забезпечує юридичний супровід. Спеціалісти допомагають з відновленням документів, оформленням соціальних виплат і підготовкою звернень щодо компенсації за пошкоджене майно.

Медичний блок охоплює первинні консультації, рекомендації лікарів та, за потреби, скерування до профільних спеціалістів.

Крім цього, відвідувачам доступна підтримка у питаннях працевлаштування, підготовки резюме та інтеграції на новому місці, а також освітні й дозвіллєві ініціативи для різних вікових груп.

У результаті безкоштовні продукти для ВПО у Києві доповнюються комплексною підтримкою, що допомагає переселенцям поступово відновлювати повсякденне життя в столиці.

