Дефіцит продуктів у Київській області у цьому сегменті зумовлений передусім скороченням виробництва.

Дефіцит продуктів у Київській області може посилитися у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про сало, яке поступово переходить із категорії звичних харчів у статус дорогого делікатесу.

Аналітики зазначають, що за рік вартість цього продукту зросла в рази. Нині ціни коливаються від 200 до 700 гривень за кілограм залежно від якості, тоді як середній показник уже перевищив 250 гривень. Для порівняння, торік він становив близько 164 гривень.

Основною причиною подорожчання стало різке скорочення поголів’я свиней. Через війну та поширення африканської чуми Україна втратила майже 40% тварин, що відчутно вплинуло на наповнення ринку як у столичному регіоні, так і в інших областях.

Ще одним фактором стала економічна невигідність утримання свиней у приватних господарствах. Зростання витрат на корми, ветеринарні послуги та енергоносії змушує дрібних виробників згортати діяльність або зменшувати обсяги.

Окремо фахівці звертають увагу на специфіку виробництва. Великі комплекси орієнтуються на м’ясо, не доводячи тварин до формування значного жирового шару. Через це пропозиція сала залишається обмеженою.

Додаткове навантаження створюють перебої з електропостачанням. Використання генераторів підвищує собівартість приблизно на 10%, а пальне для них закладається у фінальну ціну.

Експерти підкреслюють, що дефіцит продуктів у Київській області у цьому сегменті зумовлений передусім скороченням виробництва, а не лише енергетичними труднощами, і тенденція до зростання вартості може зберігатися й надалі.

