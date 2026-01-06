Дефицит продуктов в Киевской области в этом сегменте обусловлен прежде всего сокращением производства.

Дефицит продуктов в Киевской области может усугубиться в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Речь идет о сале, которое постепенно переходит из категории привычных продуктов в статус дорогого деликатеса.

Аналитики отмечают, что за год цена этого продукта возросла в разы. Сейчас цены колеблются от 200 до 700 гривен за килограмм в зависимости от качества, в то время как средний показатель уже превысил 250 гривен. Для сравнения, в прошлом году он составил около 164 гривен.

Основной причиной удорожания стало резкое сокращение поголовья свиней. из-за войны и распространение африканской чумы Украина потеряла почти 40% животных, что оказало большое влияние на наполнение рынка как в столичном регионе, так и в других областях.

Еще одним фактором явилась экономическая невыгодность содержания свиней в частных хозяйствах. Рост расходов на корма, ветеринарные услуги и энергоносители заставляет мелких производителей сворачивать деятельность или сбавлять объемы.

Отдельно специалисты обращают внимание на специфику производства. Большие комплексы ориентируются на мясо, не доводя животных до формирования значимого жирового слоя. Поэтому предложение сала остается ограниченным.

Дополнительную нагрузку создают перебои с электроснабжением. Использование генераторов повышает себестоимость примерно на 10%, а горючее для них закладывается в финальную цену.

Эксперты подчеркивают, что дефицит продуктов в Киевской области в этом сегменте обусловлен прежде всего сокращением производства, а не только энергетическими трудностями, и тенденция роста стоимости может сохраняться и в дальнейшем.

