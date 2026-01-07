Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла, заплановані в Київській області на 8 та 9 січня 2026 року.

На додаток до стабілізаційних знеструмлень у Київській області 8-9 січня діятимуть локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт у мережах, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, такі графіки відключення світла діятимуть у межах Переяславської міської територіальної громади в Київській області. Так, у четвер, 8 січня, без електроенергії з 9:00 до 17:00 частково залишаться мешканці м. Переяслав по вулицях Оболонна та Професійна, а з 6:00 ло 17:00 – с. Мазінки (вул. Лугова, 1).

В Обухівській громаді в четвер обмеження електропостачання діятимуть із 8:30 до 14:30 в с. Нещерів по вул. Косіора, а з 8:00 до 18:00 – с. Мала Вільшанка (Садова) та м. Обухів (Київська 119, мкрн. Яблуневий 25).

Планові знеструмлення в місті Переяслав продовжаться і в пʼятницю, 9 січня 2026 року, повідомляє Politeka. Цього дня графіки відключення світла діятимуть із 8:30 до 16:30 для будинків за такими адресами:

вул. Гайдамацька, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 25;

Зустрічна, 2А;

Краєвидна, 2, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 31-34, 35Д, 36, 38, 41А;

Крайня, 1;

Магістральна, 1, 7, 13, 15, 18, 26-28, 36, 63, 110;

Новокиївське Шосе, 2А/17, 2А/19, 2А/20;

Східна, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 32А, 46.

Про інші обмеження електропостачання на 8 та 9 число в Київській області ДТЕК може оголосити пізніше, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії.

