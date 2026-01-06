Міські служби просять пасажирів враховувати новий графік руху транспорту в Києві під час планування поїздок.

Новий графік руху транспорту в Києві вже діє, проте зміни в столичних маршрутах носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу" в Телеграм.

У період з 6 по 9 січня у столиці запроваджуються тимчасові зміни в роботі трамвайних маршрутів №№11, 12, 16 та 19. Коригування пов’язані з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях на вулиці Кирилівській, які тривають у плановому режимі.

Щоденно в часовому проміжку з 10:00 до 17:00 рух трамваїв буде організовано за зміненими схемами. Зокрема, трамвайні маршрути №№11, 12 та 16 курсуватимуть від своїх початкових пунктів — вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» — лише до вул. Семена Скляренка. Далі рух цими маршрутами тимчасово здійснюватися не буде.

Трамвайний рейс №19 у зазначений період працюватиме за скороченою схемою — від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».

Для забезпечення транспортного сполучення та зручності пасажирів на час обмежень буде організовано тимчасовий автобусний рейс №19Т. Він курсуватиме між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка.

У прямому напрямку автобус рухатиметься за маршрутом: вулиця Спаська, Межигірська, Щекавицька, Костянтинівська, Оленівська, Кирилівська, Сирецька, Семена Скляренка, Автозаводська, Полярна з кінцевою зупинкою на площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку автобусний рейс №19Т проходитиме вулицею Полярною, Автозаводською, Семена Скляренка, Сирецькою, вулицею Кирилівською, Щекавицькою, Костянтинівською та Спаською до Контрактової площі.

Міські служби просять пасажирів враховувати новий графік руху транспорту в Києві під час планування поїздок та з розумінням поставитися до можливих незручностей, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт.

