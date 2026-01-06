Новый график движения транспорта в Киеве уже действует, однако изменения столичных маршрутов носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса" в Телеграмм.

В период с 6 по 9 января в столице вводятся временные изменения в работе трамвайных маршрутов №№11, 12, 16 и 19. Корректировка связана с проведением ремонтных работ на трамвайных путях на улице Кирилловской, которые продолжаются в плановом режиме.

Ежедневно во временном промежутке с 10:00 до 17:00 движение трамваев будет организовано по измененным схемам. В частности, трамвайные маршруты №№11, 12 и 16 будут курсировать от своих начальных пунктов – ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» – только до ул. Семена Скляренко. Дальше движение по этим маршрутам временно осуществляться не будет.

Трамвайный рейс №19 в указанный период будет работать по сокращенной схеме – от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак».

Для обеспечения транспортного сообщения и удобства пассажиров на время ограничений будет организован временный автобусный рейс №19Т. Он будет курсировать между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко.

В прямом направлении автобус будет двигаться по маршруту: улица Спасская, Межигорская, Щекавицкая, Константиновская, Еленовская, Кирилловская, Сырецкая, Семена Скляренко, Автозаводская, Полярная с конечной остановкой на площади Тараса Шевченко.

В обратном направлении автобусный рейс №19Т будет проходить по улице Полярной, Автозаводской, Семена Скляренко, Сырецкой, улице Кирилловской, Щекавицкой, Константиновской и Спасской до Контрактовой площади.

Городские службы просят пассажиров учитывать новый график движения транспорта в Киеве при планировании поездок и с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.