ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на понеділок, 12 січня 2026 року.

На додаток до стабілізаційних, можливих екстрених і аварійних знеструмлень у Київській області 12 січня 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Мова йде про обмеження електропостачання, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону.

Зокрема, за даними ДТЕК, в понеділок, 12 січня, в Київській області додаткові графіки відключення світла торкнуться Калинівської селищної територіальної громади в Київській області, повідомляє Politeka. Орієнтовно з 9:30 до 15:30 без електроенергії там залишаться мешканці таких населених пунктів:

Калинівка (будинки по вулицях Квітнева, Миру, Сонячна, Шкільна);

Данилівка (вул. Грушова);

Варовичі (Вінницька, Варовицька, Дружби, Нова, Поліська, Романенка, Сонячна).

Також 12 січня 2026 року локальні графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Переяславської міської територіальної громади Київської області. Як повідомляє ДТЕК, із 06:00 до 17:00 обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

Мазінки (для деяких будинків, розташованих на вул. Альтицька, Вишнева, Зарічна, Левадня, Лугова, Миру, Поліська, Польова, Лесі Українки, Центральна, Тараса Шевченка, пров. Альтицький, Шевченка);

Харківці (Сонячна).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.