ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на понедельник, 12 января 2026 года.

В дополнение к стабилизационным, возможным экстренным и аварийным обесточениям в Киевской области 12 января 2026 года будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

Речь идет об ограничениях электроснабжения, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона.

В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 12 января, в Киевской области дополнительные графики отключения света коснутся Калиновской поселковой территориальной общины в Киевской области, сообщает Politeka. Ориентировочно с 9:30 до 15:30 без электроэнергии там останутся жители таких населенных пунктов:

Калиновка (дома по улицам Апрельская, Мира, Солнечная, Школьная);

Даниловка (ул. Грушевая);

Варовичи (Винницкая, Варовицкая, Дружбы, Новая, Полесская, Романенко, Солнечная).

Также 12 января 2026 года локальные графики отключения света будут применять в пределах Переяславской городской территориальной общины Киевской области. Как сообщает ДТЭК, с 06:00 до 17:00 ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Мазинки (для некоторых домов, расположенных на ул. Альтицкая, Вишневая, Заречная, Левадная, Луговая, Мира, Полесская, Полевая, Леси Украинки, Центральная, Тараса Шевченко, пер. Альтицкий, Шевченко);

Харьковцы (Солнечная).

