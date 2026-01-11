В дополнение к стабилизационным, возможным экстренным и аварийным обесточениям в Киевской области 12 января 2026 года будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.
Речь идет об ограничениях электроснабжения, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона.
В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 12 января, в Киевской области дополнительные графики отключения света коснутся Калиновской поселковой территориальной общины в Киевской области, сообщает Politeka. Ориентировочно с 9:30 до 15:30 без электроэнергии там останутся жители таких населенных пунктов:
- Калиновка (дома по улицам Апрельская, Мира, Солнечная, Школьная);
- Даниловка (ул. Грушевая);
- Варовичи (Винницкая, Варовицкая, Дружбы, Новая, Полесская, Романенко, Солнечная).
Также 12 января 2026 года локальные графики отключения света будут применять в пределах Переяславской городской территориальной общины Киевской области. Как сообщает ДТЭК, с 06:00 до 17:00 ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:
- Мазинки (для некоторых домов, расположенных на ул. Альтицкая, Вишневая, Заречная, Левадная, Луговая, Мира, Полесская, Полевая, Леси Украинки, Центральная, Тараса Шевченко, пер. Альтицкий, Шевченко);
- Харьковцы (Солнечная).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.