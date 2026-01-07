Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві спрямована на підтримку найбільш уразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві розпочала роботу в межах нового соціального проєкту, який реалізують міські та громадські структури спільно з волонтерами, повідомляє Politeka.

Про це інформує Телеграм-канал "Світло на сході".

Відповідна програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб і людей поважного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну або економічні труднощі.

Основний формат передбачає адресну видачу продуктових наборів і засобів гігієни. Волонтери доставляють пакунки додому тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі, щоб зменшити фізичне навантаження та забезпечити безпеку отримувачів.

Також передбачено фінансову підтримку для родин, у яких проживають пенсіонери. Кошти можна використати на продукти, ліки або комунальні платежі. Пріоритет надають мешканцям, що залишили райони активних бойових дій або втратили стабільний дохід.

Соціальні працівники консультують місцевих відвідувачів, допомагають оформлювати заяви, перевіряють документи та супроводжують у процесі отримання державних субсидій. Це дозволяє скоротити черги і швидко надати допомогу.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві спрямована на підтримку найбільш уразливих категорій населення та гарантує доступ до базових ресурсів. Організатори радять заздалегідь уточнювати графіки видачі, готувати документи та слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

Додатково учасникам програми радять планувати відвідування пунктів завчасно, щоб уникнути черг та забезпечити рівномірний розподіл допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.