Спеціалісти ДТЕК попередили, де в Київській області 3 та 4 січня 2026 року будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах у Київській області 3 та 4 січня 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в суботу, 3 січня 2026 року, додаткові графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах Київської області:

Тернівка (вул. Дружби, Космонавтів, Перемоги, Шевченка), Шубівка (Поповича) – з 9:00 до 15:00;

(вул. Дружби, Космонавтів, Перемоги, Шевченка), (Поповича) – з 9:00 до 15:00; Ковалин (Каласовка), Переяслав (Альтицькі луки, Леонтовича, Борисоглібська) – з 12:00 до 18:00.

(Каласовка), (Альтицькі луки, Леонтовича, Борисоглібська) – з 12:00 до 18:00. Русанів (Вишнева, Гайова, Горіхова, Київська, Набережна, Нова, Пасічна, Польова, Прилужна, Садова, Хамбіра, Шевченка, пров. Садовий), Гоголів (Лукʼяненка), Димівка (Весняна, Квіткова, Першотравнева, Привітна), Зоря (Димерська, Затишна, Каштанова, Корольова, Смерекова, Соборності, Сонячна, Гагаріна, Леніна) – з 9:30 до 15:30.

А на неділю, 4 січня, локальні графіки відключення світла, як повідомляє Politeka, плануються в таких населених пунктах:

Гусачівка (вул. Захисників України, Добрий Шлях, Перемоги України, Слави, пров. Лісовий), Гайове (Центральна) – з 9:30 до 15:30;

(вул. Захисників України, Добрий Шлях, Перемоги України, Слави, пров. Лісовий), (Центральна) – з 9:30 до 15:30; Переяслав (Нестора Городовенка, Новокиївське Шосе, Ярослава Потапенка) – з 8:30 до 14:30;

(Нестора Городовенка, Новокиївське Шосе, Ярослава Потапенка) – з 8:30 до 14:30; Василиха (Громадська, Зарічна, Затишна, Кооперативна, Лугова, Миру, Пустовітна, Шевченка) – з 8:30 до 14:30 або з 11:00 до 17:00.

