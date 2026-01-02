Специалисты ДТЭК предупредили, где в Киевской области 3 и 4 января 2026 будут применять дополнительные графики отключения света.

В связи с профилактическими работами в электросетях в Киевской области 3 и 4 января 2026 года будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в субботу, 3 января 2026 года, дополнительные графики отключения света будут действовать в таких населенных пунктах Киевской области:

Терновка (ул. Дружбы, Космонавтов, Победы, Шевченко), Шубовка (Поповича) – с 9:00 до 15:00;

Ковалин (Каласовка), Переяслав (Альтицкие луга, Леонтовича, Борисоглебская) – с 12:00 до 18:00.

Русанов (Вишневая, Гаевая, Ореховая, Киевская, Набережная, Новая, Пасечная, Полевая, Прилужная, Садовая, Хамбира, Шевченко, пер. Садовый), Гоголев (Лукьяненко), Дымовка (Весенняя, Цветочная, Первомайская, Приветная), Заря (Димерская, Уютная, Каштановая, Королева, Смерековая, Соборности, Солнечная, Гагарина, Ленина) – с 9:30 до 15:30.

А на воскресенье, 4 января, локальные графики отключения света, как сообщает Politeka, планируются в следующих населенных пунктах:

Гусачевка (ул. Защитников Украины, Добрый Путь, Победы Украины, Славы, пер. Лесной), Гаевое (Центральная) – с 9:30 до 15:30;

Переяслав (Нестора Городовенко, Новокиевское Шоссе, Ярослава Потапенко) – с 8:30 до 14:30;

Василиха (Общественная, Заречная, Уютная, Кооперативная, Луговая, Мира, Пустовитная, Шевченко) – с 8:30 до 14:30 или с 11:00 до 17:00.

