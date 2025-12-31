ДТЕК попередив про локальні графіки відключення світла, які будуть застосовувати в Київській області в січні 2026 року.

У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах у січні 2026 року в Київській області знову діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в Київській області додаткові графіки відключення світла торкнуться Великодимерської селищної територіальної громади. Обмеження діятимуть з 9:30 до 15:30 1 січня 2026 року в с. Русанів по вул. Зоряна, Партизанська, Пасічна, Покровська, Пряма, Віталія Романенка, а 3 числа – в таких населених пунктах:

Димівка (вул. Весняна, Квіткова, Першотравнева, Привітна);

Русанів (Вишнева, Гайова, Горіхова, Київська, Набережна, Нова, Пасічна, Польова, Прилужна, Садова, Хамбіра, шевченка, пров. Садовий);

Зоря (Димерська, Затишна, Каштанова, Корольова, Смерекова, Соборності, Сонячна, Гагаріна, Леніна, пров. Перемоги, Корольова);

Гоголів (Лукʼяненка).

Також у січні 2026 року графіки відключення світла застосовуватимуть у межах Переяславської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. У суботу, 03.01, без електроенергії з 12:00 до 18:00 тимчасово залишаться мешканці:

м. Переяслав (вул. Альтицькі Луки, Борисоглібська, Миколи Леонтовича);

с. Ковалин (Каласовка).

Про інші планові знеструмлення в регіоні на перший місяць нового року ДТЕК оголосить пізніше, стежте за офіційними повідомленнями.

