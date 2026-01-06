Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам і дозволяє підтримувати безперебійну роботу водогонів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області офіційно затвердила Ставищенська селищна рада, повідомляє Politeka.

Такі дані надає місцева рада.

Оновлені розцінки почали діяти з 1 січня 2026 року та охоплюють послуги централізованого водопостачання і водовідведення на території громади.

У раді пояснюють, що коригування ґрунтується на економічних розрахунках Ставищенського ЖКП. Під час формування ставок врахували зростання витрат на електроенергію, матеріально-технічне забезпечення та оплату праці, аби зберегти стабільну роботу інженерних мереж.

Варто також зауважити, що для місцевих споживачів встановили такі показники: подача води — 30,54 гривні за кубометр без урахування ПДВ та 36,65 гривні з податком; відведення стоків — 36,21 гривні без ПДВ і 43,45 гривні з ПДВ. Комунальне підприємство зобов’язали завчасно інформувати населення та оприлюднювати всі дані на офіційних ресурсах.

Контроль за дотриманням рішення поклали на заступника селищного голови. У ЖКП зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам і дозволяє підтримувати безперебійну роботу водогонів та каналізаційних систем упродовж року.

Місцева влада рекомендує місцевим жителям уважно стежити за оновленнями, планувати витрати наперед і вчасно сплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та зберегти стабільне надання послуг.

У громаді сподіваються, що оновлені розцінки допоможуть підтримувати інфраструктуру у робочому стані без перебоїв протягом року.

