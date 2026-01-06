Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам и позволяет поддерживать бесперебойную работу водопроводов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области официально утвердил Ставищенский поселковый совет, сообщает Politeka.

Такие данные предоставляет местный совет.

Обновленные расценки начали действовать с 1 января 2026 г. и охватывают услуги централизованного водоснабжения и водоотведения на территории общины.

В совете объясняют, что корректировка основывается на экономических расчетах Ставищенского ЖКУ. При формировании ставок учли рост затрат на электроэнергию, материально-техническое обеспечение и оплату труда, чтобы сохранить стабильную работу инженерных сетей.

Следует также отметить, что для местных потребителей установили следующие показатели: подача воды – 30,54 гривны за кубометр без учета НДС и 36,65 гривны с налогом; отвод стоков - 36,21 гривны без НДС и 43,45 гривны с НДС. Коммунальное предприятие обязали заблаговременно информировать население и обнародовать все данные на официальных ресурсах.

Контроль за соблюдением решения возложен на заместителя поселкового головы. В ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам и позволяет поддерживать бесперебойную работу водопроводов и канализационных систем в течение года.

Местные власти рекомендуют местным жителям внимательно следить за обновлениями, планировать расходы вперед и своевременно оплачивать счета, чтобы избежать задолженности и сохранить стабильное предоставление услуг.

В общине надеются, что обновленные расценки помогут поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии без перебоев в течение года.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.