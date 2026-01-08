Спеціалісти ДТЕК оголосили про нові графіки відключення світла в Київській області на 9 та 10 січня 2026 року.

У деяких населених пунктах Київської області 9 та 10 січня 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про планові знеструмлення на час проведення профілактичних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та убезпечити від можливих аварій.

Зокрема, за даними ДТЕК, у пʼятницю, 9 січня 2026 року, додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в місті Переяслав Київської області, пише Politeka. Обмеження електропостачання діятимуть із 8:30 до 16:30 для будинків за такими адресами:

вулиця Новокиївське Шосе, 2А/17, 2А/19, 2А/20;

вул. Магістральна, 1, 7, 13, 15, 18, 26-28, 36, 63, 110;

Гайдамацька, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 25;

Зустрічна, 2А;

Краєвидна, 2, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 31-34, 35Д, 36, 38, 41А;

Східна, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 32А, 46;

Крайня, 1.

У суботу, 10 січня, ДТЕК застосовуватиме додаткові графіки відключення світла в межах Дмитрівської територіальної громади в Київській області. Орієнтовно з 8:30 до 18:00 без електроенергії там залишаться мешканці села Бузова за такими адресами:

вулиці Соловʼїна та Лісова;

вул. Каштанова, 13;

Семиренка, 2, 2Б, 3-8, 8А, 9-16, 18;

Центральна, 13Б, 15В, 15П, 19А, 21/1, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 56Б, 58, 60, 62А, 62Д, 64, 66, 68, 70, 72А, 74- 76, 78, 78А, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 95А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 118, 124, 128, 130, 130А, 134-134В.

