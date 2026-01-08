Специалисты ДТЭК объявили о новых графиках отключения света в Киевской области на 9 и 10 января 2026 года.

В некоторых населенных пунктах Киевской области 9 и 10 января 2026 года будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь идет о плановых обесточениях на время проведения профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и обезопасить от возможных аварий.

В частности, по данным ДТЭК, в пятницу, 9 января 2026 года, дополнительные графики отключения света будут применять в городе Переяслав Киевской области, пишет Politeka. Ограничения электроснабжения будут действовать с 8:30 до 16:30 для домов по следующим адресам:

улица Новокиевское Шоссе, 2А/17, 2А/19, 2А/20;

ул. Магистральная, 1, 7, 13, 15, 18, 26-28, 36, 63, 110;

Гайдамацкая, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 25;

Встречная, 2А;

Пейзажная, 2, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 31-34, 35Д, 36, 38, 41А;

Восточная, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 32А, 46;

Крайняя, 1.

В субботу, 10 января, ДТЭК будет применять дополнительные графики отключения света в пределах Дмитровской территориальной общины в Киевской области. Ориентировочно с 8:30 до 18:00 без электроэнергии там останутся жители села Бузова по следующим адресам:

улицы Соловьиная и Лесная;

ул. Каштановая, 13;

Семиренко, 2, 2Б, 3-8, 8А, 9-16, 18;

Центральная, 13Б, 15В, 15П, 19А, 21/1, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 56Б, 58, 60, 62А, 62Д, 64, 68 74-76, 78, 78А, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 95А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 118, 124, 02 134-134В.

