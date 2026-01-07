Подорожчання продуктів у Києві особливо відчутне для родин з обмеженим бюджетом.

Подорожчання продуктів у Києві відчувається на початку нового року, повідомляють експерти та дані супермаркетів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Середні ціни на базові харчі продовжують зростати, що особливо впливає на домогосподарства з обмеженими доходами.

Згідно з останніми спостереженнями, гречка подорожчала до 47,85 грн за кілограм. Найдоступніший варіант пропонує Auchan — 39,90, у той час як Megamarket продає кілограм за 61,70. Порівняно з груднем 2025 року середня ціна зросла на 2,72, що свідчить про поступове, але стабільне підвищення вартості цього круп’яного продукту.

Найбільш відчутне подорожчання зафіксоване у сегменті овочів. Болгарський жовтий перець нині коштує в середньому 287,07 грн за кілограм. У Megamarket овоч продають за 320,10, а в Auchan — за 262,10. За місяць середня вартість підвищилася на 25,33. Експерти пояснюють це сезонним дефіцитом та витратами на транспортування, що зросли після святкових перевезень.

Молочна продукція також не залишилася без змін. Сметана «Президент» 15% (350 г) у середньому коштує 57,69 грн. У Metro її ціна — 56,68, у Novus — 58,99. За останній місяць спостерігалося зростання на 1,90, що відображає тенденцію до подорожчання навіть базових молочних товарів.

Аналітики радять споживачам планувати покупки заздалегідь і порівнювати ціни в різних торгових мережах. Подорожчання продуктів у Києві особливо відчутне для родин з обмеженим бюджетом, пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб, які витрачають значну частину доходів на харчування.

