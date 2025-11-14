Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о законопроекте №14005, который, если его примут, оставит во время войны сотни тысяч украинских семей без жилья из-за долгов, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, в Украине более 8 млн записей в реестре должников, с начала полномасштабного вторжения прибавилось еще 1,4 млн, многие из них – ВПЛ, люди, которые пострадали из-за войны и сбежали от нее, оставив свое имущество, свой бизнес и т.д.

«Что предлагает законопроект №14005? Полная интеграция исполнительной службы со всеми реестрами, банками, платежными системами, расширение единого реестра должников с новыми полномочиями и автоматические аресты счетов и имущества без нормального человеческого диалога. Формально единственное жилье вроде и защищено, но практически блокируют счета, другое имущество, долг растет из-за пени, инфляции. Исполнитель сам выбирает способ взыскания, а сообщить вам могут неправильно. Могут никак не сообщить. И вот уже ваша нетронутая недвижимость оказывается на торгах», – объясняет Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, в нормальной стране во время войны власти защищают единое жилье, замораживают часть взысканий, дают шанс восстановиться пострадавшим, а у нас под лозунгом наведения порядка забирают последнее.

«Этот законопроект нельзя вообще принимать. Этот законопроект противоречит базовой идее социального государства, ставит под угрозу единственное жилье сотен тысяч семей в Украине, делает из исполнительной службы некий карательный инструмент и открывает двери для злоупотреблений, для случайных продаж, для рейдерства под видом закона», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что вместо финансирования дронов мы сажали цветы в Покровске.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как Трамп может лишить россию доходов от нефти через Венесуэлу.