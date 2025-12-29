В січні 2026 року на ринку очікується сезонне подорожчання та дефіцит продуктів у Київській області, проте нестача може спостерігатися лише на частину товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Аналітик зазначає, що ситуація на ринку продуктів свинини, ймовірно, залишатиметься відносно стабільною завдяки імпортним поставкам, які покривають внутрішні потреби. Водночас ціни на яловичину можуть і надалі зростати, наслідуючи загальну динаміку м’ясного ринку, що зумовлено дефіцитом поголів’я великої рогатої худоби у Київській області.

Попри достатню пропозицію тваринного білка всередині країни, на формування кінцевих цін, за оцінкою експерта, впливатимуть відключення електроенергії та поступове подорожчання кормів. Зокрема, зростання вартості соняшникового шроту безпосередньо підвищує собівартість виробництва курятини.

Схожі тенденції, на думку фахівця, збережуться і в молочному секторі в 2026 році.

"Хоча закупівельні ціни на молочну сировину демонструють певну стабільність, виробники вершкового масла і твердих сирів не поспішатимуть знижувати ціни, намагаючись зберегти прибутковість і мати запас для витрат на роботу генераторів в зимовий період", - підкреслив аналітик.

Окремо зазначається, що хлібобулочні вироби й надалі дорожчатимуть. Навіть за умов високих урожаїв зернових у 2025 році та стабільних світових цін на зерно, помірне зростання вартості зберігатиметься через значну частку витрат на енергоносії, переробку та ускладнену логістику в структурі собівартості продукції.

