Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам.

Виконавчий комітет Ставищенської селищної ради ухвалив рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області.

Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2026 року і стосуються централізованого водопостачання та водовідведення.

За даними місцевої ради, зміни обґрунтовані фінансовими розрахунками Ставищенського ЖКП. Підприємство врахувало зростання цін на електроенергію, матеріали та збільшення витрат на оплату праці. Мета коригування — забезпечити стабільну роботу систем і підтримати належний рівень обслуговування мешканців.

Встановлені тарифи: централізоване водопостачання — 30,54 грн за кубометр без ПДВ (36,65 грн з податком), водовідведення — 36,21 грн без ПДВ (43,45 грн із ПДВ). Комунальному підприємству доручили завчасно повідомити населення, опублікувати дані на офіційному сайті ради та забезпечити прозорість інформації. Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови.

У Ставищенському ЖКП підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і дозволить підтримувати безперебійну роботу водогонів та каналізаційних мереж протягом року. Це гарантує якість обслуговування для всіх жителів громади.

Місцева влада закликає громадян слідкувати за оновленими даними на офіційних ресурсах та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та забезпечити стабільне постачання води й водовідведення.

Українським громадянам радять планувати витрати завчасно, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

