Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам.

Исполнительный комитет Ставищенского поселкового совета принял решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Киевской области.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 г. и касаются централизованного водоснабжения и водоотведения.

По данным местного совета, изменения обоснованы финансовыми расчетами Ставищенского ЖКУ. Предприятие учло рост цен на электроэнергию, материалы и увеличение затрат на оплату труда. Цель корректировки – обеспечить стабильную работу систем и поддержать надлежащий уровень обслуживания жителей.

Установлены тарифы: централизованное водоснабжение – 30,54 грн за кубометр без НДС (36,65 грн с налогом), водоотвод – 36,21 грн без НДС (43,45 грн с НДС). Коммунальному предприятию поручили заблаговременно уведомить население, опубликовать данные на официальном сайте совета и обеспечить прозрачность информации. Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы.

В Ставищенском ЖКУ подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам и позволит поддерживать бесперебойную работу водопроводов и канализационных сетей в течение года. Это гарантирует качество обслуживания всех жителей общины.

Местные власти призывают граждан следить за обновленными данными на официальных ресурсах и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и обеспечить стабильные поставки воды и водоотведения.

Украинским гражданам советуют планировать расходы раньше времени, чтобы избежать неприятных сюрпризов в платежках.

