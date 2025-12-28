Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів, які надають фінансові ресурси та матеріали.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області стартувала в межах соціальної програми, спрямованої на підтримку людей похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива забезпечує мінімальні умови для безпечного та стабільного життя та надає регулярну підтримку для літніх громадян.

У Фастові відкрилася соціальна їдальня Благодійного фонду Святого Мартіна. Заклад обслуговує самотніх пенсіонерів, бездомних та людей, які перебувають у складному становищі, незалежно від реєстрації чи соціального статусу. Обіди видають шість днів на тиждень у післяобідній час. Меню складається з традиційних страв, що забезпечують повноцінне харчування та необхідну енергію.

Для тих, хто має обмежену рухливість, організована адресна доставка їжі. Волонтери привозять пакети додому, що дозволяє охопити найуразливіших людей та гарантує комфорт і безпеку.

Окрему увагу приділяють святковим ініціативам. На Різдво та Великдень команда фонду проводить благодійні обіди для осіб без постійного житла та подорожніх, зокрема на залізничному вокзалі. Учасники отримують не лише харчування, а й соціальну підтримку, можливість поспілкуватися та відчути турботу громади.

Щодня на вулиці Зигмунда Козаря, 13 заклад відвідують від 50 до 100 осіб. Роботу забезпечує команда волонтерів, яка готує страви, розподіляє їх і контролює процес обслуговування, щоб уникнути черг та забезпечити порядок.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів, які надають фінансові ресурси та матеріали. Завдяки цьому проєкт стабільно працює та поступово охоплює більшу кількість літніх людей, яким необхідна регулярна допомога.

Мешканців закликають слідкувати за оголошеннями фонду, щоб вчасно отримати допомогу та скористатися іншими соцініціативами, включно з адресною доставкою та святковими заходами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.