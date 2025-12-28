Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области реализуется при поддержке международных партнеров, предоставляющих финансовые ресурсы и материалы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области стартовала в рамках социальной программы, направленной на поддержку пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициатива обеспечивает минимальные условия для безопасной и стабильной жизни и оказывает регулярную поддержку пожилым гражданам.

В Фастове открылась социальная столовая Благотворительного фонда Святого Мартина. Заведение обслуживает одиноких пенсионеров, бездомных и находящихся в сложном положении людей независимо от регистрации или социального статуса. Обеды выдают шесть дней в неделю после обеда. Меню состоит из традиционных блюд, обеспечивающих полноценное питание и необходимую энергию.

Для имеющих ограниченную подвижность организована адресная доставка пищи. Волонтеры привозят пакеты домой, что позволяет охватить самых уязвимых людей и гарантирует комфорт и безопасность.

Особое внимание уделяется праздничным инициативам. На Рождество и Пасху команда фонда проводит благотворительные обеды для лиц без постоянного жилья и путешественников, в том числе на железнодорожном вокзале. Участники получают не только питание, но и социальную поддержку, возможность пообщаться и ощутить заботу общества.

Ежедневно на улице Зигмунда Козаря, 13 заведение посещают от 50 до 100 человек. Работу обеспечивает команда волонтеров, которая готовит блюда, распределяет их и контролирует процесс обслуживания, чтобы избежать очередей и обеспечить порядок.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области реализуется при поддержке международных партнеров, предоставляющих финансовые ресурсы и материалы. Благодаря этому проект стабильно работает и постепенно охватывает большее количество пожилых людей, которым необходима регулярная помощь.

Жители призывают следить за объявлениями фонда, чтобы вовремя получить помощь и воспользоваться другими социалистиями, включая адресную доставку и праздничные мероприятия.

