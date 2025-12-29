Для споживачів подорожчання продуктів у Києві означає необхідність уважніше свої планувати покупки і порівнювати пропозиції.

У грудні кияни відчули нове подорожчання продуктів у Києві, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку цієї ситуації українцям представляє сайт Мінфін.

Серед найпомітніших змін – гречка, буряк та сметана.

За останні дні середня ціна на гречку досягла 46,45 грн за кілограм. У різних супермаркетах вона варіюється: Auchan пропонує 39,90, Metro – 44,90, Novus – 44,79, а Megamarket – 56,20. Для порівняння, минулого місяця середнє значення становило 42,88, що означає зростання приблизно на 2,88.

Буряк подорожчав незначно. Середня вартість кілограма зараз – 10,50 грн. Різниця між магазинами залишається великою: Metro продає по 6,90, Auchan – 7,50, а Megamarket – 17,10. Минулого місяця середнє значення було 10,42 гривень, тобто приріст склав лише 13 копійок.

Серед молочних продуктів найбільше зросла ціна сметани «Президент» 15% (350 г). Середня вартість тепер – 55,19 грн, тоді як у листопаді вона становила 51,64. Auchan пропонує 49,90 грн, Metro – 56,68, Novus – 58,99. Таким чином, за місяць товар подорожчав на 5,73 гривень.

Експерти також наголошують на тому, що зміни розцінок пов’язані як із сезонними коливаннями, так і з коливанням курсу валют та логістичними витратами. Найбільші коливання спостерігаються у великих мережах, де ціни на один і той самий товар можуть відрізнятися на кілька десятків гривень.

Для споживачів подорожчання продуктів у Києві означає необхідність уважніше свої планувати покупки і порівнювати пропозиції різних магазинів, щоб мінімізувати витрати.

Аналітики радять киянам слідкувати за змінами цін, щоб ефективно планувати бюджет у передсвятковий період.