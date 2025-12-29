Для потребителей подорожание продуктов в Киеве означает необходимость внимательнее планировать свои покупки и сравнивать предложения.

В декабре киевляне почувствовали новое подорожание продуктов в Киеве, сообщает Politeka.

Информацию о динамике ситуации украинцам представляет сайт Минфин.

Среди наиболее заметных изменений – гречка, свекла и сметана.

За последние дни средняя цена на гречку достигла 46,45 грн. за килограмм. В разных супермаркетах она варьируется: Auchan предлагает 39,90, Metro – 44,90, Novus – 44,79, а Megamarket – 56,20. Для сравнения, в прошлом месяце среднее значение составило 42,88, что означает рост примерно на 2,88.

Свекла подорожала незначительно. Средняя стоимость килограмма сейчас – 10,50 грн. Разница между магазинами остается большой: Metro продает по 6,90, Auchan – 7,50, Megamarket – 17,10. В прошлом месяце среднее значение было 10,42 гривен, то есть прирост составил всего 13 копеек.

Среди молочных продуктов больше выросла цена сметаны «Президент» 15% (350 г). Средняя стоимость теперь – 55,19 грн, в то время как в ноябре она составляла 51,64. Auchan предлагает 49,90 грн., Metro – 56,68, Novus – 58,99. Таким образом, в месяц товар подорожал на 5,73 гривен.

Эксперты также отмечают, что изменения расценок связаны как с сезонными колебаниями, так и с колебанием курса валют и логистическими затратами. Наибольшие колебания наблюдаются в крупных сетях, где цены на один и тот же товар могут отличаться на несколько десятков гривен.

Для потребителей подорожание продуктов в Киеве означает необходимость более внимательно планировать покупки и сравнивать предложения различных магазинов, чтобы минимизировать затраты.

Аналитики советуют киевлянам следить за изменениями цен, чтобы эффективно планировать бюджет в предпраздничный период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ждут людей на зарплату от 45 тысяч.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: как получить 6500 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Киеве: на какой должности обещают от 30 тысяч.