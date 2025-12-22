Графики отключения света в Киевской области на 23 декабря внедрило ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить профилактические работы. Из-за выполнения работ были составлены графики отключения света в Киевской области на 23 декабря.
С 09:00 до 17:00 электроэнергию будут временно выключать в отдельных населенных пунктах:
- Калынивка: улицы Степная, Центральная.
- Багрын: улицы Антонова, Волошкова, Гончара, Дружбы, Заводская, Зализнычна, Квыткова, Киевская, Лысенко, Лугова, Медова, Михайловская, Молодижна, Незалежности, Озерна, Полевая, Сикорского, Соборна, Стуса, Шевченко, пер. Зализнычный.
- Хлепча: улицы Абрыкосова, Вильхова, Горыста, Дачна, Змиевый Вал, Зоряна, Лисова Поляна, Молодижна, Пидгирна, Проризна, Центральна, Шевченка, Яблунева, Якира, СТ "Лисова поляна".
- Диброва: улицы Благодатна, Васылькивська, Вышнева, Грушевського, Калынивська, Калынова, Леси Украинки, Нова, Садова, Сымыренка, Центральна, Шкильна, Щастя, пров. Васылькивськый, Гориховый, Жытневый, Лисовый, Шкыльный, Яровый.
- Скрыпки: ул. Стуса.
- Велыка Солтанивка: ул. Набережна, Свободы, 22А.
Также в этот день в селе Хлепча и селе Велыка Солтанивка предусмотрены ограничения электроснабжения с 09:00 до 17:00 на улице Набережна.
Жители Киевской области призывают заранее ознакомиться с графиками отключений на 23 декабря, подготовиться к возможным неудобствам и вовремя зарядить необходимые электроприборы.
