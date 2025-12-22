З'явилося попередження для українців та введено графіки відключення світла в Київській області на 23 грудня.

Графіки відключення світла в Київській області на 23 грудня впровадила ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" буде проводити профілактичні роботи. Через виконання робіт було складено графіки відключення світла в Київській області на 23 грудня.

З 09:00 до17:00 електроенергію тимчасово вимикатимуть в окремих населених пунктів:

Калинівка: вулиці Степова, Центральна.

Багрин: вулиці Антонова, Волошкова, Гончара, Дружби, Заводська, Залізнична, Квіткова, Київська, Лисенка, Лугова, Медова, Михайлівська, Молодіжна, Незалежності, Озерна, Польова, Сікорського, Соборна, Стуса, Шевченка, пров. Залізничний.

Хлепча: вулиці Абрикосова, Вільхова, Гориста, Дачна, Змієвий Вал, Зоряна, Лісова Поляна, Молодіжна, Підгірна, Прорізна, Центральна, Шевченка, Яблунева, Якіра, СТ "Лісова поляна".

Діброва: вулиці Благодатна, Васильківська, Вишнева, Грушевського, Калинівська, Калинова, Лесі Українки, Нова, Садова, Симиренка, Центральна, Шкільна, Щастя, пров. Васильківський, Горіховий, Житневий, Лісовий, Шкільний, Яровий.

Скрипки: вул. Стуса.

Велика Солтанівка: вул. Набережна, Свободи, 22А.

Також цього дня у селі Хлепча та в селі Велика Солтанівка передбачені обмеження електропостачання з 09:00 до 17:00 на вулиці Набережна.

Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 23 грудня, підготуватися до можливих незручностей та вчасно зарядити необхідні електроприлади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.