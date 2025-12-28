Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області потребує уважного ставлення з боку самих отримувачів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області надається у форматі щомісячних виплат на проживання через підрозділи Пенсійного фонду України, повідомляє Politeka.

Йдеться про державну фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб, яка запроваджена для часткового покриття повсякденних витрат після вимушеного переїзду. Виплати спрямовані на забезпечення мінімальних потреб сімей, що залишили свої домівки через війну.

Розмір коштів залежить від категорії отримувачів. Для дітей, а також громадян з інвалідністю передбачено по 3 тисячі гривень щомісяця. Інші переселенці отримують по 2 тисячі гривень. Фінансування призначається строком на шість місяців з моменту ухвалення рішення.

Після завершення встановленого періоду держава може подовжити нарахування автоматично. Водночас у Пенсійному фонді зауважують, що таке продовження не застосовується у всіх випадках. Рішення ухвалюють з урахуванням оновлених даних, матеріального стану та відповідності чинним критеріям.

Саме на етапі перегляду у частини переселенців виникають труднощі. Гроші можуть перестати надходити без окремого попередження, що створює додаткове навантаження на родинний бюджет. У відомстві пояснюють: автоматичне нарахування не є гарантованим механізмом.

Фахівці рекомендують не очікувати припинення виплат, а заздалегідь перевіряти інформацію щодо їх подальшого надання. Якщо останнє зарахування відбулося, наприклад, у грудні, звернення до територіального відділення доцільно здійснити ще в цьому ж місяці.

За потреби переселенці можуть подати нову заяву або уточнити свій статус, аби уникнути перерв у фінансуванні. У Пенсійному фонді наголошують, що грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області потребує уважного ставлення з боку самих отримувачів.

Отримати роз’яснення можна через контакт-центр за безкоштовним номером 0 800 503 753 або за телефонами (044) 281-08-70 і (044) 281-08-71.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.