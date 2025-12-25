Подорожчання продуктів у Київській області продовжує впливати на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Найбільше зростання спостерігається у бакалії, молочних продуктах та овочах, повідомляють місцеві супермаркети.

Середні ціни на гречку за останній місяць піднялися до 47,82 грн за кілограм. У магазинах Auchan її продають по 39,90, у Metro — 44,90, Novus пропонує 44,79, а Megamarket — 61,70. Для порівняння, у листопаді середня вартість крупи становила 42,88, тож за 30 днів ціна зросла на 4,25.

Молочні продукти також подорожчали. Сметана «Президент» 15% об’ємом 350 г зараз коштує в середньому 55,19 грн. У Auchan її можна придбати за 49,90, Metro продає за 56,68, а Novus — за 58,99. Минулого місяця середня вартість була 51,64, отже, за місяць подорожчання склало близько 5,73.

Овочевий сегмент демонструє найбільше зростання. Помідори «Сливка» коштують у середньому 162,10 грн за кілограм. У Megamarket розцінки сягають 194,40, Novus пропонує 129,00, Auchan — 162,90. Для порівняння, у листопаді середня вартість становила 133,91, тобто підвищення за місяць склало понад 30 гривень.

Аналітики пояснюють, що різниця у цінах між мережами обумовлена логістикою, постачанням та попитом. Найбільш відчутне подорожчання відчувають домогосподарства з обмеженим бюджетом, особливо пенсіонери та сім’ї з дітьми.

Таким чином, подорожчання продуктів у Київській області продовжує впливати на щоденні витрати мешканців. Експерти радять планувати покупки та порівнювати ціни у різних магазинах, щоб мінімізувати витрати.

