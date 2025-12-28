Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области нуждается в внимательном отношении со стороны самих получателей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляется в формате ежемесячных выплат на проживание через подразделения Пенсионного фонда Украины, сообщает Politeka.

Речь идет о государственной финансовой поддержке внутренне перемещенных лиц, введенной для частичного покрытия повседневных расходов после вынужденного переезда. Выплаты направлены на обеспечение минимальных потребностей семей, покинувших свои дома из-за войны.

Размер денежных средств зависит от категории получателей. Для детей, а также граждан с инвалидностью предусмотрено по 3 тысячи гривен ежемесячно. Остальные переселенцы получают по 2 тысячи гривен. Финансирование назначается сроком шесть месяцев с момента принятия решения.

По истечении установленного периода государство может продлить начисление автоматически. В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что такое продолжение не применяется во всех случаях. Решения принимаются с учетом обновленных данных, материального положения и соответствия действующим критериям.

Именно на этапе пересмотра у части переселенцев возникают затруднения. Деньги могут перестать поступать без отдельного предупреждения, что создает дополнительную нагрузку на семейный бюджет. В ведомстве объясняют: автоматическое начисление не является гарантированным механизмом.

Специалисты рекомендуют не ожидать прекращения выплат, а заранее проверять информацию по их дальнейшему предоставлению. Если последнее зачисление произошло, например в декабре, обращение в территориальное отделение целесообразно осуществить еще в этом же месяце.

При необходимости переселенцы могут подать новое заявление или уточнить свой статус во избежание перерывов в финансировании. В Пенсионном фонде отмечают, что денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области нуждается в внимательном отношении со стороны самих получателей.

Получить разъяснения можно по контакт-центру по бесплатному номеру 0 800 503 753 или по телефонам (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ждут людей на зарплату от 45 тысяч.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: как получить 6500 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Киеве: на какой должности обещают от 30 тысяч.