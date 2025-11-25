Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, чего ждать украинцам в декабре, в частности, по программам поддержки населения, по мобилизации и броне, а также по бюджету, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 4 декабря вступают в силу изменения. Закон №4630-IX. Ключевое – это защитить бронь на оборонных и критически важных предприятиях. То есть можно оформить бронь, даже если работник еще не встал на военный учет. Даже если у тебя есть проблемы с мобилизацией, даже если ты в розыске, тебя могут забронировать на критическом предприятии. Дают месяц, чтобы решить все свои вопросы, и все – ты уже забронирован», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Однако, отмечает журналистка, документы все равно придется привести в порядок, иначе бронирование могут отменить после первичного периода. К тому же, добавляет она, список критически важных предприятий формирует правительство, если ваш работодатель в перечень не входит, то, конечно, бронирование не работает.

«Далее о бюджете. Принятие будет в начале декабря, прогнозируют на 2 декабря. Главный приоритет – это оборона, безопасность, энергетика, критическая инфраструктура, социалка. Чего ждать от этого бюджета украинцам на следующий год? Больше условности в международной помощи – это более строгий аудит и целевые деньги. То есть налоговое давление точечно может возрасти: акцизы, импорт, посылки... Решений по всем этим направлениям пока нет, но я думаю, что налогами будут давить. Соцподдержка будет сохраняться, но по принципу адресности и проверкам. То есть меньше каких-то универсальных плюшек, больше проверок имущественного положения», – объясняет Екатерина Котенкова.

Также, напоминает журналистка, до 31 декабря пенсионеры, живущие за границей или на временно оккупированных территориях, должны пройти ежегодную идентификацию онлайн или офлайн, иначе они потеряют выплаты. Также, отмечает она, в начале декабря стартует зимняя поддержка на 6500 грн для уязвимых категорий населения, а получить 1000 Зеленского можно до 24 декабря.

