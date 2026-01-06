Гуманітарна допомога для ВПО у Києві передбачає контроль дотримання правил та організацію всіх етапів.

Гуманітарна допомога для ВПО у Києві надається організацією "Світло на Сході" в рамках постійної міської програми підтримки переселенців, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива розрахована на людей зі статусом ВПО віком від 7 років, які ще не користувалися допомогою або отримували її до 31 березня 2024 року.

Пакети видаються виключно особисто. Для школярів це правило також обов’язкове. Особи віком 70+ можуть забрати ресурси без присутності, але лише після попередньої реєстрації через Google-форму.

Процес отримання включає кілька етапів. Спершу перевіряють реєстрацію та видають талони. Потім проводять коротку інформаційну зустріч, після якої відбувається передача наборів. Організатори попереджають, що процедура триває приблизно 100 хвилин, іноді довше, тому радять планувати час і мати всі необхідні документи.

Правильне заповнення форми критично важливе. Прізвище, ім’я, по батькові та номер довідки ВПО потрібно вносити українською мовою так, як у документах. Навіть невелика помилка робить реєстрацію недійсною.

Відповідальне подання заявки важливе для всіх учасників. Три пропуски без поважної причини призводять до втрати права на допомогу на рік.

Гуманітарна допомога для ВПО у Києві передбачає контроль дотримання правил та організацію всіх етапів, що гарантує справедливий розподіл ресурсів. Наступна видача запланована на 17 грудня, а реєстрація вже відкрита. Анкету можна знайти у Телеграм-каналі організації.

Мешканцям радять уважно слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити можливість отримати підтримку вчасно.

