Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киеве предоставляется организацией "Свет на Востоке" в рамках постоянной городской программы поддержки переселенцев, сообщает Politeka.net.

Инициатива рассчитана на людей со статусом ВПЛ в возрасте от 7 лет, которые еще не пользовались помощью или получали ее до 31 марта 2024 года.

Пакеты выдаются только лично. Для школьников это правило также обязательно. Лица 70+ могут забрать ресурсы без присутствия, но только после предварительной регистрации через Google-форму.

Процесс получения включает в себя несколько этапов. Сначала проверяют регистрацию и выдают талоны. Затем производят короткую информационную встречу, после которой происходит передача наборов. Организаторы предупреждают, что процедура длится около 100 минут, иногда дольше, поэтому советуют планировать время и иметь все необходимые документы.

Правильное восполнение формы критически важно. Фамилию, имя, отчество и номер справки ВПЛ нужно вносить на украинском языке так, как в документах. Даже небольшая ошибка делает регистрацию недействительной.

Ответственное представление заявки важно для всех участников. Три пропуска без уважительной причины приводят к потере права на пособие на год.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Киеве предусматривает контроль соблюдения правил и организацию всех этапов, что гарантирует справедливое распределение ресурсов. Следующая выдача намечена на 17 декабря, а регистрация уже открыта. Анкету можно найти в Телеграмм-канале организации.

Жителям советуют внимательно следить за официальными сообщениями, чтобы не упустить возможность получить поддержку вовремя.

