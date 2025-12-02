Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Чому це сталося зараз? Під час великої війни планові огляди часто зупинялися, накопичилась гора неперевірених приладів, зросли підозри у втручаннях, підмінах, і банальноме небажанню людей відкривати двері. Тепер комунальні служби наздоганяють облік, щоб припинити зловживання і привести документи до норми. Тому хвиля позапланових комунальних перевірок – не разова акція, а курс на всю зиму і весну», – зазначає Катерина Котенкова.

Особливо прискіпливо, попереджає вона, будуть перевіряти тих, у кого немає паспортів, сертифікатів на лічильник, тих, у кого якось підозріло впали показники, тих, хто раніше не впускав контролерів, у кого вони взагалі не були, і тих, у кого є сліди втручання у ті ж пломби чи у сам прилад.

Контролер, зазначає журналістка, має право прийти без попереднього дзвінка, але він зобов'язаний пред'явити службове посвідчення, назвати підприємство і мету візиту, працювати лише з доступом до лічильника. А громадяни, продовжує вона, мають право перевірити посвідчення, сфотографувати його, зняти огляд на відео, навіть попросити викликати старшого зміни або поліцейського, якщо є якийсь конфлікт, а також отримати акт перевірки з підписами.

«Але не блокуйте доступ на емоціях. Тобто недопуск – це найкоротший шлях до великих проблем. Можуть донарахувати, наприклад, споживання по максимуму і виставити штраф. Що буде, якщо, наприклад, лічильник лівий або ви там щось накрутили? Тоді розмова буде інша: акт про порушення, перерахунок за підвищеними нормами і штраф. У тяжких випадках – ще й кримінальна історія, наприклад, за крадіжку ресурсу», – попереджає Катерина Котенкова.

